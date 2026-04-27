Benevento: dalla Municipale arriva la stretta sulla movida molesta Nuovi mezzi e tecnologie per i vigili: più controlli su sicurezza e territorio

Promette una stretta alla movida molesta la nuova dotazione presentata dalla Polizia municipale di Benevento davanti al Palazzo del Governo. Mezzi e dotazioni tecnologiche che entreranno in servizio per rafforzare il controllo del territorio per il potenziamento delle attività di vigilanza urbana, con particolare attenzione al centro storico e ai fenomeni legati alla movida.

Il comandante della Polizia municipale, Giuseppe Vecchio, ha illustrato le novità introdotte sottolineando come “l’amministrazione abbia investito in strumenti concreti per migliorare la sicurezza”. Tra questi, “un nuovo veicolo compatto pensato per muoversi agevolmente tra le strade del centro storico, spesso difficili da percorrere con mezzi tradizionali. Il mezzo sarà impiegato soprattutto nelle attività di pattugliamento serale e notturno, in risposta alle criticità legate alla cosiddetta movida molesta”.

Accanto al veicolo, sono stati presentati anche nuovi dispositivi operativi. Tra i più rilevanti, il metal detector, che consentirà agli agenti di svolgere controlli preventivi, anche su soggetti minorenni o stranieri, per contrastare il possesso di armi bianche, come coltelli. Un’azione che si inserisce in un contesto nazionale in cui il fenomeno è in crescita e rispetto al quale anche Benevento intende fare la propria parte.

Un altro strumento importante è il fonometro, utile per monitorare i livelli di inquinamento acustico. Questo dispositivo permetterà di individuare le aree e le attività potenzialmente problematiche, indirizzando in modo più efficace gli interventi degli operatori. Pur non trattandosi di un’attività specialistica certificata, la Polizia municipale potrà comunque intervenire nell’ambito delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali.

Tra le novità figura anche l’introduzione di kit per lo screening delle sostanze stupefacenti. In caso di sequestri, questi strumenti consentiranno di identificare rapidamente la tipologia di sostanza, rappresentando un supporto importante nelle attività di contrasto al consumo e al traffico di droga.

Alla presentazione anche il sindaco Clemente Mastella, che ha ribadito l’importanza di dotare le forze locali di strumenti adeguati per contrastare comportamenti che minano la convivenza civile. “L’obiettivo - ha spiegato - è intervenire contro chi non rispetta le libertà e la tranquillità degli altri, promuovendo invece un senso diffuso di responsabilità e rispetto”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato i progressi compiuti dalla Polizia locale negli ultimi anni, sottolineando come il corpo sia stato riconosciuto per efficienza e capacità operative. Tuttavia, resta il problema della carenza di personale: “una difficoltà condivisa anche a livello nazionale, che costringe spesso il Comune di Benevento a mettere a disposizione agenti anche per supportare altri centri della provincia”.