Supercoppa: alla prima il Benevento riposa. In campo il 9 maggio L'avversario del 9 maggio sarà determinato dal risultato della prima sfida

Sabato 2 maggio il Benevento osserverà il suo turno di riposo nel triangolare della Supercoppa. Il sorteggio ha sentenziato che la prima sfida in programma sia quella tra Arezzo e Vicenza in Toscana. Il Benevento scenderà in campo sabato 9 maggio contro la perdente della prima sfida, oppure in caso di parità della squadra che ha giocato in casa la prima sfida (l'Arezzo in questo caso). Facciamo un esempio pratico: se dovesse vincere l'Arezzo il 9 si giocherebbe Vicenza-Benevento al Menti. Se invece dovesse esserci un pari o vincesse la squadra veneta, la prima partita del Benevento sarà al Vigorito contro l'Arezzo.