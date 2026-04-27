Sant'Agata: Giovannina Piccoli in corsa per la carica di sindaco “Oggi e Domani”: una squadra per il rilancio di Sant’Agata de’ Goti

È stata ufficialmente presentata la lista civica «Oggi e Domani», che candida Giovannina Piccoli alla carica di candidata sindaco di Sant’Agata de’ Goti.

La lista è composta da sedici candidati ed esprime una squadra radicata nel territorio, formata da persone con esperienze diverse, professionali e sociali, unite dalla volontà di mettere a disposizione della comunità competenze, impegno e senso di responsabilità. In larga parte, si tratta di figure che hanno già maturato esperienza amministrativa e che negli anni hanno avuto modo di crescere all’interno delle istituzioni locali.

Fanno parte della lista «Oggi e Domani»:

1. Alessio Augliese

2. Anna Buzzo

3. Alfonso Ciervo

4. Nicola Ciervo

5. Anna Maria Di Donato

6. Carmelo Falzarano

7. Angelina Iannotta

8. Michele Iannotta

9. Maria Carmela Icolari

10. Nicola Izzo

11. Annarita Maddaloni

12. Nunzia Meccariello

13. Antonio Pietrovito

14. Giovanni Pollastro

15. Valerio Viscusi

16. Evangelista Campagnuolo

"Negli ultimi anni è stato portato avanti un lavoro importante, spesso poco visibile ma fondamentale, incentrato sul risanamento dei conti e sul recupero della stabilità amministrativa. Un passaggio necessario per restituire solidità al Comune e creare le condizioni per una progettualità più ampia. Il nome «Oggi e Domani» richiama proprio questo passaggio: la capacità di affrontare con concretezza le esigenze attuali della comunità e, allo stesso tempo, di costruire una prospettiva di sviluppo stabile e duratura.

Se «oggi» rappresenta il tempo della responsabilità e delle scelte necessarie, «domani» è la fase in cui, su basi solide, diventa possibile guardare avanti con maggiore libertà, lavorando su visione, sviluppo e qualità della vita.

In questo senso, la lista si propone come un equilibrio tra esperienza amministrativa e nuove energie, con l’obiettivo di proseguire il percorso avviato e aprire una nuova fase per la città, fondata su partecipazione, ascolto e attenzione al territorio nel suo complesso, dal centro alle frazioni. Tra le principali linee di indirizzo programmatico: il miglioramento dei servizi ai cittadini, il sostegno allo sviluppo economico e turistico, la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale ed enogastronomico, una rinnovata attenzione alle politiche giovanili, sociali e al lavoro".

Nei prossimi giorni verranno presentati i candidati e i principali punti del programma, che saranno al centro di un confronto aperto con la comunità.