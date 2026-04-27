Delitto Delcogliano-Iermano, Mastella depone fiori alla stele in Villa Nel 44esimo anniversario del delitto

Il 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse persero la vita l’assessore regionale Raffaele Delcogliano e il suo amico e autista Aldo Iermano. A 44 anni di distanza da quel tragico accadimento, stamane, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha deposto una corona floreale davanti alla stele che in Villa comunale commemora il sacrificio di Delcogliano e Iermano. "La città di Benevento non dimentica Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, non dimentica il loro martirio civile. Alla famiglia di Raffaele mi unisce un legame affettivo notevole che risale agli anni giovanili è che è rimasto inalterato. Quell’atroce delitto è un ammonimento: la politica e le istituzioni devono azzerare qualsiasi rischio di contaminazione proterva e intollerante, proteggendo la democrazia dal virus, ricorrente e insidioso, della violenza”, ha evidenziato a margine della cerimonia il sindaco Clemente Mastella.