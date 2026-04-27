E ora spazio ai play off per la B: una su 28 ce la farà Clamoroso per quello che riguarda i play out: se ne gioca uno solo nei tre gironi tra Torres e Bra

Tutto è pronto per l'inizio dei play off, la manifestazione che vede ai nastri di partenza 28 squadre (nove per ogni girone, oltre la vincente della Coppa Italia di C). Mancano solo gli orari che saranno resi noti nella giornata odierna.

PLAY OFF

Questi sono gli accoppiamenti del Primo Turno Fase Girone che si giocheranno nel week end tra il 2 e 3 maggio:

-Trento-Giana Erminio

-Cittadella-Arzignano

-Lumezzane-Alcione

-Juventus Next Gen-Vis Pesaro

-Pianese-Ternana

-Pineto-Gubbio

-Crotone-Audace Cerignola

-Monopoli-Casarano

-Casertana-Atalanta U23

Si gioca in gara unica in casa della miglior classificata, dunque della quinta, della sesta e della settima, che passeranno al turno successivo (il Secondo Turno Fase Girone) anche in caso di pareggio. Con questo scenario non ci saranno dunque supplementari e rigori.

SECONDO TURNO REGIONALE

Mercoledì 6 maggio

Eliminate le prime 9 squadre, nel secondo turno della fase regionale si aggiungeranno i tre club classificati al 4° posto (Lecco, Campobasso e Cosenza). Si arriverà dunque a un totale di 12 partecipanti, divisi in 2 ulteriori partite per ogni girone. La formula da seguire sarà quella già vista nel primo turno, con la neo-entrata quarta classificata che giocherà sicuramente in casa quest'ultima gara secca prima della fase nazionale.

- 4a classificata - peggior piazzata tra le qualificate del 1° turno

- 2a miglior piazzata tra le qualificate - 2a peggior piazzata tra le qualificate

Anche in questo caso i padroni di casa potranno accedere alla fase successiva in caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari.

LA FASE NAZIONALE

Domenica 10 e mercoledì 13 maggio (andata e ritorno)

PRIMO TURNO NAZIONALE A questo punto, calato il sipario sulla fase regionale, accederanno al primo turno della fase nazionale:

- Le 6 squadre qualificate dal turno precedente;

- Le squadre classificate al 3° posto di ogni girone (Renate, Ravena e Salernitana);

- La vincitrice della Coppa Italia Serie C Regionale 2025-26 ovvero il Potenza

SECONDO TURNO NAZIONALE

Domenica 17 maggio e mercoledì 20 maggio (andata e ritorno)

Entriamo dunque nell'ultima parte della fase nazionale prima della caldissima final four. A sfidarsi saranno:

- Le5 squadre qualificate dal turno precedente;

- Le tre squadre classificate al 2° posto di ogni girone (Brescia, Ascoli e Catania).



FINAL FOUR

Semifinali | gara d'andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Semifinali | gara di ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

Finale | gara d'andata DOMENICA 2 GIUGNO 2026

Finale | gara di ritorno MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2026





PLAY OUT

Nelgirone A retrocedono direttamente Virtus Verona, Pro Patria e Triesina. Niente play out perchè il divario tra le eventuali rivali è più ampio degli otto punti con cui si sarebbero giocati.

Nelgirone B un soloplayout, quello tra Bra e Torres, che inizierà sabato 9 maggio con l’andata in casa dei giallorossi e si concluderà il 16 maggio in casa dei sardi.Impresa salvezza della Sambenedettese che in casa dellaVis Pesaro: dopo essere andati in vantaggio al 20’, sono stati raggiunti al 53’ e rimontati al 96’. Decisivi, però, i gol di Leonardo al 98’ e di Toure 99’, che hanno regalato la permanenza in Serie C ai rossoblù.

Nel girone C, infine, retrocedono direttamente Trapani, Siracusa e Foggia. A salvarsi Sorrento (39 punti e sedicesimo, +13 dal Siracusa diciannovesimo) e Giugliano, 17esimo con 37 punti ma con 10 lunghezze di distacco dal Foggia diciottesimo.