Domeniche della Salure: prevenzione co il Rotary Il 3 maggio focus sull'ortopedia con Salvatore D’Auria

Dopo il successo dei precedenti incontri, il Rotary Club di Benevento rinnova il suo impegno per la prevenzione territoriale. Domenica 3 maggio, il ciclo delle "Domeniche della Salute" vedrà protagonista il Dr. Salvatore D’Auria, stimato specialista e Primario del reparto di Ortopedia presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento.

Le patologie ortopediche, se trascurate, possono limitare drasticamente la qualità della vita e l'autonomia individuale. Il Dr. D'Auria metterà la sua vasta esperienza a disposizione della cittadinanza per consulti gratuiti, sottolineando come la diagnosi precoce sia l'arma più efficace contro patologie degenerative come l'osteoporosi, le discopatie o le artrosi precoci.

L'iniziativa del Rotary nasce dalla consapevolezza che, oggi più che mai, il diritto alla salute incontra ostacoli spesso invisibili. Purtroppo un sempre maggior numero di persone rinuncia alle visite specialistiche essenziali per ragioni economiche o, talvolta, per un senso di timore e vergogna nel mostrare le proprie fragilità fisiche. Offrire un consulto gratuito in un ambiente accogliente serve ad abbattere queste barriere, riportando il benessere del cittadino al centro dell’attenzione sociale.

Il Rotary Club di Benevento continua a farsi promotore di una cultura della cura che non lasci indietro nessuno. Grazie al contributo di eccellenze mediche come il Dr. Salvatore D’Auria, l'associazione conferma la sua missione di servizio verso la comunità, supportando attivamente ogni iniziativa volta alla tutela della salute pubblica e alla diffusione di corretti stili di vita.

I consulti sono aperti a tutta la popolazione senza distinzione, nell'ottica di una prevenzione realmente inclusiva.

