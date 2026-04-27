"Pedalando sulle colline BeneventaneFountain Bike" si presenta alla Rocca Domani In Provincia la conferenza stampa sull'evento che si terrà il 10 maggio

Conferenza stampa di presentazione della cicloturistica "Pedalando sulle colline BeneventaneFountain Bike" Martedì 28 aprile, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento, si terrà la conferenza stampa di presentazione della cicloturistica “Pedalando sulle colline beneventane – Fountain Bike”, giunta alla sua 4ª edizione.

L’evento rappresenta la 2ª tappa del calendario “MTB South Experience” e si svolgerà il prossimo 10 maggio, con partenza da Pietrelcina, terra natale di San Pio, attraversando i comuni di Pago Veiano e Pesco Sannita. L’iniziativa “Fountain Bike”, nata da un’idea dell’Archeoclub di Pietrelcina, ha l’obiettivo di valorizzare le antiche fontane rurali, simbolo della civiltà contadina, coniugando sport, cultura e promozione del territorio. L’evento si svolgerà in concomitanza con la storica Sagra del Carciofo di Pietrelcina, offrendo un’esperienza che unisce cicloturismo, tradizioni locali e sapori tipici. Gli obiettivi della manifestazione sono: promuovere e valorizzare territori spesso poco conosciuti; tutelare e diffondere il patrimonio culturale e ambientale; favorire il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Favorire il turismo sostenibile sulle aree interessate Insieme alla cicloturistica, si terrà la passeggiata “Passeggiando sulle colline Beneventane” percorso di 12 km che partirà anch’esso da Pietrelcina che con un percorso ad anello, farà tappa al santuario di san Michele a Pago Veiano. Il moderatore della conferenza sarà Vincenzo Mastronardi. Invitati ad intervenire: Presidente Provincia di Benevento Nino Lombardi, il consigliere regionale Fernando Errico, Presidente della DMO, Oreste Vigorito, il Sindaco di Pietrelcina: Salvatore Mazzone, il Sindaco di Pago Veiano. Mauro De Ieso e il Sindaco di Pesco Sannita Nicola Gentile.