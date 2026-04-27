Primo Maggio: domani la presentazione per la mobilitazione dei sindacati Al centro il tema del futuro del Sannio e delle aree interne

CCGIL, CISL e UIL di Benevento annunciano una conferenza stampa per martedì 28 aprile 2026, alle ore 12.00, che si terrà di fronte alla Stazione Appia di Benevento.

L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare pubblicamente le ragioni e i contenuti della mobilitazione promossa in occasione del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, con un focus specifico sulle condizioni sociali, economiche e occupazionali del territorio beneventano e delle aree interne. Il Primo Maggio non può essere ridotto a una semplice ricorrenza celebrativa. Per CGIL, CISL e UIL rappresenta un momento di denuncia, proposta e mobilitazione collettiva sui grandi temi del lavoro, dei diritti, della sicurezza, dei salari, della precarietà e dello sviluppo.

La scelta di tenere la conferenza stampa davanti alla Stazione Appia non è casuale. Essa richiama con forza il tema delle infrastrutture, dei collegamenti e dell’isolamento che continuano a penalizzare Benevento e l’intera provincia. Un territorio che sconta ritardi storici nei trasporti, nella mobilità, nei servizi e nelle opportunità di sviluppo, con conseguenze pesanti soprattutto per lavoratrici, lavoratori, giovani, pensionati e aree interne.

Durante la conferenza stampa, le organizzazioni sindacali illustreranno le motivazioni dell’iniziativa del Primo Maggio e porranno al centro il tema del futuro del Sannio e delle aree interne: lavoro dignitoso, investimenti, servizi pubblici, sanità, scuola, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrasto allo spopolamento e piena valorizzazione delle aree interne.

CGIL, CISL e UIL ritengono necessario aprire una vertenza territoriale ampia e unitaria, capace di chiamare alle proprie responsabilità le istituzioni locali, regionali e nazionali. Benevento e le aree interne non possono essere condannate alla marginalità. Servono scelte concrete, risorse adeguate e una strategia di sviluppo che metta al centro le persone e il lavoro.