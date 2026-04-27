Festa promozione, il consigliere Lauro: "Organizzazione perfetta" L'esponente amministrazione Mastella: "Gioia, compostezza e serenità". Barbieri ringrazia volontari

"Vedere la nostra città colorata di giallorosso, dei nostri colori, è stata un’emozione immensa. Altresì è stata eccezionale ed impeccabile l’organizzazione che ha consentito di festeggiare allo stadio e per le strade della città con gioia e serenità", lo dichiara in una nota il Consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro dopo i festeggiamenti pe la promozione di ieri sera.

"Desidero rivolgere, a nome del sindaco Mastella e di tutta l'amministrazione, un plauso sincero a tutte le Forze dell'Ordine che hanno presidiato il percorso del bus scoperto con professionalità e, soprattutto, con una straordinaria elasticità operativa. In diversi punti nevralgici della città, dove l'entusiasmo dei tifosi si è fatto più vibrante, il loro approccio intelligente ha permesso di gestire i momenti più intensi senza alcuna criticità, garantendo che la festa rimanesse tale". "Un ringraziamento speciale viene esteso anche al mondo del volontariato e del supporto civile per il monitoraggio costante e l'assistenza alla popolazione lungo tutto il tragitto ed alle forze dell’ordine in pensione la cui presenza ed esperienza sono state fondamentali per coordinare i flussi e offrire un supporto logistico prezioso, a dimostrazione di un legame indissolubile con il territorio", prosegue Lauro. "Il ringraziamento più grande va però alla tifoseria del Benevento. Ieri abbiamo dato prova di una maturità straordinaria. Festeggiamenti così partecipati sono stati vissuti restando composti e rispettosi e questo è un chiaro segno di civiltà e crescita sociale della nostra comunità", conclude Lauro.

Sulla stessa linea Italo Barbieri, consigliere delegato alla Protezione Civile che ha ringraziato i volontari dell'associazione comunale di Protezione civile e tutte le associazioni che hanno contribuito al buon esito della manifestazione di ieri sera.

