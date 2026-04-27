A Sant'Agata la cerimonia per ricordare Tiziano Della Ratta Medaglia d’Oro Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”

Questa mattina, a Sant’Agata de’ Goti, ha avuto luogo la cerimonia di commemorazione del tredicesimo anniversario della morte dell’Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Tiziano Della Ratta, ucciso il 27 aprile 2013 a Maddaloni nel corso di un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori.

Alla memoria del graduato, nato a Sant’Agata de’ Goti il 27 settembre 1978, è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, con la seguente motivazione: “Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all’interno di una gioielleria, non esitava, unitamente a un commilitone, ad affrontare tre malviventi armati di pistola, entrati per perpetrare una rapina. Esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a protezione dei due clienti presenti, replicava efficacemente con l’arma in dotazione prima di essere mortalmente ferito e di accasciarsi esanime al suolo. Il pronto intervento di altri militari consentiva l’immediato arresto dei due rapinatori rimasti feriti, mentre altri otto correi venivano catturati nel corso delle successive e tempestive investigazioni. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. Maddaloni (CE), 27 aprile 2013”.

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 9:45 con la deposizione di una corona di alloro sulla tomba del Caduto, alla presenza della vedova Vittoria, del figlio Alfonso, dei genitori e parenti, nonché di autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Benevento Raffaela M, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Sindaco f.f. di Sant’Agata de’ Goti Giovannina Piccoli, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania” Gen. D. Francesco Gargaro, i Comandanti Provinciali Carabinieri di Benevento e Caserta, nonché le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali. A seguire è stato deposto un omaggio floreale al monumento del Caduto presente nella piazza Tiziano Della Ratta.

Successivamente, in un clima di forte commozione, presso la Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata, ha avuto luogo la Santa Messa in suffragio del valoroso militare, concelebrata dal Cappellano Militare del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento don Salvatore Varavallo.

Alla funzione religiosa hanno partecipato anche numerosi studenti dell’Istituto Comprensivo di Sant’Agata de’ Goti, che hanno voluto rendere omaggio al Caduto dedicandogli alcuni pensieri letti dagli alunni.