San Pio: rinnovato Malattie infettive. Il 30 giugno il nuovo pronto soccorso A lavoro per la riorganizzazione e il potenziamento della struttura sanitaria

È stato inaugurato al IV piano del padiglione “Santa Teresa della Croce” dell’ospedale San Pio di Benevento il rinnovato reparto di Malattie Infettive, un intervento che si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione e potenziamento dell’intera struttura sanitaria.

A presentare l’iniziativa è stata la direttrice generale Maria Morgante, che ha sottolineato come il trasferimento rappresenti un tassello strategico: «Stiamo proseguendo nel nostro percorso di riorganizzazione. Il nuovo reparto nasce anche per liberare spazi in Medicina Interna, consentendoci di aumentare i posti letto da 18 a 26, come previsto dal decreto 41».

L’operazione permetterà infatti non solo di ampliare la capacità ricettiva, ma anche di aggiungere ulteriori posti dedicati alla lungodegenza e alla reumatologia. Una redistribuzione degli spazi che punta a migliorare la gestione dei pazienti, soprattutto quelli in attesa al pronto soccorso, spesso in difficoltà per la carenza di letti disponibili.

Per il nuovo reparto da realizzare 1,7 milioni

Il nuovo reparto non rappresenta soltanto uno spostamento logistico, ma anticipa una visione più moderna dell’assistenza alle malattie infettive. Entro metà mese è atteso il progetto esecutivo per una struttura ancora più avanzata, con un investimento di circa 1,7 milioni di euro. Tra le innovazioni previste: stanze a pressione positiva e negativa per l’isolamento dei pazienti, sistemi di monitoraggio centralizzato e un elevato livello di sicurezza per operatori e degenti. «Le malattie infettive – ha ricordato Morgante – durante il Covid sono state il punto di forza delle aziende sanitarie: un reparto spesso percepito con timore, ma che ha dimostrato grande resilienza e capacità di integrazione con gli altri servizi».

Pronto soccorso e nuovi servizi: apertura prevista il 30 giugno

Parallelamente la direttrice ha annunciato che “proseguono i lavori per il pronto soccorso, la cui apertura è prevista entro il 30 giugno. Insieme entrerà in funzione anche il servizio di camera iperbarica, ampliando ulteriormente l’offerta sanitaria dell’ospedale”.

E dopo le segnalazioni di numerosi utenti un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla comunicazione con i familiari dei pazienti: sono stati introdotti monitor informativi e spazi riservati per colloqui con i medici, nel rispetto della privacy, per garantire aggiornamenti chiari e tempestivi sulle condizioni cliniche.

Il valore strategico delle Malattie Infettive

Per il reparto diretto dal dottor Angelo Salomone Megna, la nuova collocazione significa maggiore efficienza e capacità di risposta: «Disporremo di quattro stanze singole che permetteranno una gestione più adeguata dei pazienti che necessitano di isolamento». Megna ha poi evidenziato come la pandemia da Covid-19 abbia cambiato profondamente la percezione di questa disciplina: «Fino a qualche anno fa si pensava di ridimensionare questi reparti. Gli eventi epidemici e soprattutto il Covid hanno dimostrato quanto siano fondamentali. Dopo il 2022 abbiamo gestito autonomamente la fase finale della pandemia, che oggi è rientrata in una dimensione più controllabile».