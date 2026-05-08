Tumore al seno: domenica giornata di prevenzione con visite gratuite L'appuntamento promosso da Sannio Donna Odv

Domenica 10 maggio, dalle 9 alle 13, Sannio Donna ODV sarà presente al Corso Garibaldi, nei pressi del Palazzo della Prefettura, con il poliambulatorio mobile della Croce Rossa Italiana, in cui verranno praticate visite ed ecografie gratuite alle donne che ne faranno richiesta, a scopo prevenzione del tumore al seno.

La dottoressa Elisabetta Carfora, Direttrice dell’U.O.C. di Senologia dell’A.O. San Pio di Benevento eseguirà gli esami in ordine di arrivo e in numero compatibile con il tempo dedicato all’iniziativa.

Come di consueto, la presenza del camper e l’insegna dell’associazione, che da anni si occupa di prevenzione del tumore alla mammella, vogliono essere un richiamo a tutte le donne sull’importanza di sottoporsi agli screening che le ASL offrono, in maniera gratuita, a tutte le donne in età compresa dai 50 ai 69 anni.



Sannio Donna è un’Associazione di volontariato e in quanto tale non si sostituisce alle Istituzioni Sanitarie, che sono inoltre particolarmente solerti ed efficaci in tema di prevenzione e cura del tumore al seno, ma collabora con queste in un rapporto di reciproca integrazione per il benessere delle cittadine del Sannio.

Attualmente Benevento può vantare di avere a capo delle due grandi Aziende Sanitarie due donne particolarmente sensibili alla salute di genere e questo momento segnatamente favorevole deve indurre le donne ad affidarsi con fiducia ai presidi sanitari che si adoperano per la loro salute.

Sannio Donna, come sempre, nel mese dedicato alla prevenzione, scende in campo con opere concrete, con la piena consapevolezza che queste iniziative, piuttosto che argomentazioni simboliche o, peggio, dissertazioni da tastiera, siano un efficace difesa del diritto delle donne alla cura di se stesse.