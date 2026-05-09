Sindrome di Burnout: focus in Confindustria Presso la sala Auditorium il 12 maggio dalle ore 10.30

E' in programma, presso la sala Auditorium di Confindustria Benevento per il 12 maggio con inizio alle ore 10.30, il focus su: "Sindrome di Burnout: cosa è e come riconoscerla in ambiente lavorativo". La sindrome di burnout (stress cronico lavoro-correlato) è ufficialmente riconosciuta dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Durante l'incontro, i relatori analizzeranno la sua diffusione nel tessuto produttivo e forniranno strumenti utili per identificarne i segnali precoci e adottare i giusti rimedi.

Dopo i saluti di Andrea Esposito Presidente di Confindustria Benevento, l’introduzione sarà affidata a Bruno Fragnito.

Interverranno: Gerardo Casucci -Vicepresidente Confindustria Benevento con delega alla Sanità e alla Cultura d’impresa, Raffaele Arigliani medico, direttore scientifico Imrconsulting, Marion Sanges psicoterapeuta Asl Napoli 1, Roberto Ucciero e Pasquale Buongiorno Dirigenti Inail.