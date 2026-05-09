Primavera, il Benevento chiude il campionato con una vittoria sul Bari (FOTO)

Benevento-Bari 2-1
Benevento: Mandato; Scarpitella, Manuzzi (16'st Kwete), Del Gaudio, Squillante (1'st D'Ambrosio), Formicola, Milucci, Paolini (9'st Miranda), Soprano, Grilli, Borrelli (23'st Scalici). A disp.: Tagliente, Nonga, Cerulo. All.: De Angelis
Bari: Mezzapesa, Campanelli, Sassarini, Polito (32'st Alonso), Carrieri, Dimonte, Spadavecchia (23'st Legrottaglie), Caputi (10'st De Lucia), Sidibe (23'st De Ruvo), Martire (32'st Emiliano), Keita. A disp.: Semeraro, Sanrocco, Soldani, Scarano, Italia, Mundo, Anseur. All.: Anaclerio
Arbitro: Riglia di Ercolano. Assistenti: Criscuolo di Torre Annunziata e Gaeta di Nocera Inferiore
Marcatori: 15'pt Martire (Ba), 21'pt Borrelli (Bn), 43'st su rig. Del Gaudio (Bn)
Note: Espulso Keita al 39'pt
La Primavera del Benevento ha chiuso il campionato con una vittoria casalinga conquistata contro il Bari. Si chiude così la stagione dei giallorossi, con un ottavo posto in classifica e con un finale in crescendo, considerato che nelle ultime quattro partite sono arrivati nove punti. All'Avellola, a passare in vantaggio è stato il Bari con un gol di Martire dopo quindici minuti di gioco. Al 21' c'è stato il pareggio sannita, firmato da Borrelli. Gli ospiti sono tornati negli spogliatoi in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione rimediata da Keita a causa di scaramucce con la panchina del Benevento. Nella ripresa, la formazione allenata da De Angelis ha sfiorato più volte il vantaggio, ma il gol della vittoria è arrivato al 43', quando Del Gaudio ha capitalizzato un calcio di rigore che ha permesso alla Strega di chiudere in bellezza la stagione.
Primavera 2, la classifica finale
Empoli 74
Perugia 55
Pescara 52
Avellino 51
Pisa 48
Catanzaro 48
Spezia 48
Benevento 44
Ternana 42
Monopoli 37
Bari 35
Ascoli 33
Palermo 27
Cosenza 27
Salernitana 24
Crotone 13