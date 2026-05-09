Primavera, il Benevento chiude il campionato con una vittoria sul Bari (FOTO) Successo dei giallorossi all'Avellola, deciso nel finale da Del Gaudio

Benevento-Bari 2-1

Benevento: Mandato; Scarpitella, Manuzzi (16'st Kwete), Del Gaudio, Squillante (1'st D'Ambrosio), Formicola, Milucci, Paolini (9'st Miranda), Soprano, Grilli, Borrelli (23'st Scalici). A disp.: Tagliente, Nonga, Cerulo. All.: De Angelis

Bari: Mezzapesa, Campanelli, Sassarini, Polito (32'st Alonso), Carrieri, Dimonte, Spadavecchia (23'st Legrottaglie), Caputi (10'st De Lucia), Sidibe (23'st De Ruvo), Martire (32'st Emiliano), Keita. A disp.: Semeraro, Sanrocco, Soldani, Scarano, Italia, Mundo, Anseur. All.: Anaclerio

Arbitro: Riglia di Ercolano. Assistenti: Criscuolo di Torre Annunziata e Gaeta di Nocera Inferiore

Marcatori: 15'pt Martire (Ba), 21'pt Borrelli (Bn), 43'st su rig. Del Gaudio (Bn)

Note: Espulso Keita al 39'pt

La Primavera del Benevento ha chiuso il campionato con una vittoria casalinga conquistata contro il Bari. Si chiude così la stagione dei giallorossi, con un ottavo posto in classifica e con un finale in crescendo, considerato che nelle ultime quattro partite sono arrivati nove punti. All'Avellola, a passare in vantaggio è stato il Bari con un gol di Martire dopo quindici minuti di gioco. Al 21' c'è stato il pareggio sannita, firmato da Borrelli. Gli ospiti sono tornati negli spogliatoi in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione rimediata da Keita a causa di scaramucce con la panchina del Benevento. Nella ripresa, la formazione allenata da De Angelis ha sfiorato più volte il vantaggio, ma il gol della vittoria è arrivato al 43', quando Del Gaudio ha capitalizzato un calcio di rigore che ha permesso alla Strega di chiudere in bellezza la stagione.

Primavera 2, la classifica finale

Empoli 74

Perugia 55

Pescara 52

Avellino 51

Pisa 48

Catanzaro 48

Spezia 48

Benevento 44

Ternana 42

Monopoli 37

Bari 35

Ascoli 33

Palermo 27

Cosenza 27

Salernitana 24

Crotone 13