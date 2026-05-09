Caso Santamaria, opposizione chiede "consiglio e commissione di indagine" I consiglieri Pd, Avs, Civico 22, Città Aperta, Civici e Riformisti si rivolgono al Prefetto

I consiglieri di opposizione sollecitano la convocazione del Consiglio Comunale sulle misure di prevenzione della corruzione e sulll'istituzione di una commissione di indagine per i titoli edilizi. Una diffida formale e un sollecito ad adempiere sono stati inoltrati al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco. I consiglieri di Pd, Avs, Civico 22, Città Aperta e Civici e Riformisti hanno trasmesso la segnalazione anche al Prefetto di Benevento.

"Nonostante sia trascorso oltre un mese dalla nostra prima richiesta e benché sia stata sottoscritta da oltre un quinto dei consiglieri - rendendo la convocazione un atto dovuto e vincolante - gli argomenti non sono stati ancora iscritti all'ordine del giorno - dichiarano Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio - Siamo di fronte a una palese violazione delle prerogative dei consiglieri e del diritto all’esercizio del mandato elettivo. L'Amministrazione non può fuggire dal confronto dopo i gravi eventi. Il Sindaco deve riferire in aula sulle misure di prevenzione della corruzione e sui controlli interni. Così come riteniamo non più rinviabile l'istituzione della commissione di inchiesta sull'urbanistica. Non accettiamo pretesti per prendere tempo e sottrarsi al controllo ed al confronto in Consiglio, massimo organo democratico della città".

Data la "condotta omissiva" dell'Amministrazione, i consiglieri hanno chiesto l’intervento del Prefetto di Benevento per garantire il rispetto delle norme regolamentari e la tutela della trasparenza dell'azione amministrativa.

“È dovere primario garantire ai cittadini che l’Istituzione sia integra e che esistano anticorpi efficaci contro ogni malaffare. Il silenzio del Sindaco e la chiusura del Consiglio sono segnali preoccupanti che la città non merita”.