Supercoppa Serie C / Diretta Benevento-Arezzo, le formazioni ufficiali LIVE La testuale del match del Vigorito

Al Vigorito si gioca il match di Supercoppa tra Benevento e Arezzo. Si tratta della seconda giornata della competizione, dopo la "prima" tra i toscani e il Vicenza, vinta da quest'ultimo col punteggio di 5-2. La squadra di Floro Flores punta al successo, per poi giocarsi le proprie carte di vincere la Supercoppa sabato prossimo, quando sarà di scena al Menti contro la formazione biancorossa.

Benevento-Arezzo, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Giugliano, Saio, Mignani, Talia, Kouan, Pierozzi, Donatiello. All.: Floro Flores

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Iaccarino, Guccione, Varela; Arena, Cortesi, Tavernelli. A disp.: Galli, Venturi, Coppolaro, Casarosa, Pattarello, Chierico, Cianci, Di Chiara, Ferrara, Concetti. All.: Bucchi

Arbitro: D'Eusanio di Faenza. Assistenti: Morea di Molfetta e D'Ascanio di Roma 2. Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa