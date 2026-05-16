Salute e prevenzione dietro le sbarre: eseguiti screen dermatologici in carcere Ieri l'iniziativa del Rotary nel carcere di Benevento

Salute e prevenzione dietro le sbarre: il Rotary Club di Benevento promuove screening dermatologici gratuiti per le detenute

Ieri venerdì 15 maggio, si è svolto un importante appuntamento con la prevenzione e la solidarietà tra le mura della Casa Circondariale di Benevento. A partire dalle ore 8:30, il Rotary Club di Benevento ha offerto una giornata di consulti dermatologici specialistici gratuiti, interamente dedicata alle donne detenute della struttura.

L'iniziativa, proposta con forza dal Rotary Club, è stata immediatamente accolta e patrocinata dalla Direttrice Generale Marianna Adanti e dalla Direttrice Sanitaria, la dottoressa Maria Rosaria Gemei. Le visite sono state eseguite dalla dottoressa Antonia Gerarda Galluccio, specialista in dermatologia e venereologia, accompagnata dal dottore Raffaele Pilla, Presidente del club.

La diagnosi precoce resta lo strumento più potente a disposizione per contrastare le patologie cutanee. Un controllo dermatologico regolare permette di identificare tempestivamente lesioni sospette che, se trascurate, rischiano di evolvere in malattie serie e potenzialmente letali, come il melanoma. La pelle è lo specchio della nostra salute. Garantire un consulto specialistico a chi ha difficoltà di accesso alle cure esterne non è solo un atto medico, ma un gesto di profonda dignità umana.

Il diritto alla salute e l'accesso a visite specialistiche incontrano spesso ostacoli logistici e burocratici complessi, amplificati per chi vive in stato di detenzione. Per questo motivo, il Rotary Club di Benevento ha scelto di intervenire direttamente all'interno della Casa Circondariale, azzerando le distanze e abbattendo le barriere che talvolta separano la popolazione carceraria da una corretta prevenzione.

Questa giornata sottolinea l’impegno costante del Rotary nel servizio alla comunità, ponendo l'accento su una fascia di popolazione spesso invisibile, affinché la prevenzione rimanga un diritto universale e mai un privilegio.