Festival del libro di Ceppaloni tra lettura, informazione e critica Il sindaco Cataudo: dove c'è cultura c'è la libertà di ragionare liberamente

Il Comune di Ceppaloni, insieme a UbikLiberiTutti e in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, ha presentato la terza edizione di Fe.Li.Ce – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna ormai consolidata nel panorama culturale sannita. L’edizione 2026 si terrà dal 22 al 24 maggio e proporrà tre giornate di incontri, laboratori, presentazioni, panel tematici e momenti musicali. Tutti gli eventi si svolgeranno nel Castello Medievale di Ceppaloni, che per l’occasione diventerà la cittadella del libro e il cuore pulsante della manifestazione. La conferenza stampa si è tenuta presso la libreria UbikLiberiTutti di Benevento, partner fondativo del festival e luogo simbolico della sua nascita.

Il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, ha illustrato il tema dell’edizione, “Vero o falso? Dal labirinto si esce leggendo”, dedicato al rapporto tra lettura, informazione e capacità critica. «Laddove c’è cultura possiamo ragionare con la nostra mente ed essere più liberi nelle scelte», ha dichiarato, richiamando la necessità di strumenti di orientamento in un’epoca segnata da disinformazione e sovraccarico comunicativo. L’apertura del 22 maggio sarà affidata a Walter Veltroni, presenza che conferma la crescita della rassegna e la sua capacità di attrarre figure di primo piano del panorama culturale nazionale.

La fondatrice della libreria, Ornella, ha ricordato come il festival sia cresciuto insieme alla UbikLiberiTutti, chiarendo l’idea che ha guidato fin dall’inizio il progetto: «Volevo creare qualcosa per i ragazzi, e a Ceppaloni ho trovato una collaborazione immediata e concreta». Ha spiegato che il suo desiderio sarebbe quello di costruire nel tempo un vero polo culturale giovanile, un luogo capace di diventare per il territorio ciò che Giffoni rappresenta per il cinema e la creatività dei più giovani. La direzione artistica dell’edizione è affidata a Daniele Aristarco, scrittore, che ha coordinato un percorso annuale di avvicinamento alla lettura con quattro giornate di formazione per oltre cento docenti, incontri con più di mille studenti.

La mascotte del festival è firmata dall’illustratrice nazionale Erika Di Piero: un giovane lettore che trova la via d’uscita dal labirinto grazie alla luce dei libri.

Tra gli interventi anche quello di Marika, rappresentante dei giovani coinvolti nell’organizzazione: «È un evento a cui noi giovani partecipiamo attivamente e ci permette di trasformare le idee in realtà».

Il sindaco Cataudo, inoltre, ha anticipato alcune iniziative che accompagneranno la comunità nei mesi successivi: attività dedicate alla scuola, due giornate sul mito delle streghe e il ritorno dei Mercatini di Natale, che nell’ultima edizione hanno registrato un forte afflusso di visitatori.