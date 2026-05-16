"Parcheggi per residenti restano punto fermo, puntiamo a equilibrio serio" L'assessore Cappa: seguiamo passo passo ogni intervento mettendoci la faccia

"Sul tema dei parcheggi e delle strisce gialle serve chiarezza, perché in queste ore si stanno creando allarmismi che non aiutano nessuno.

Nessuno vuole togliere ai residenti il diritto di parcheggiare nel centro storico. Le strisce gialle dedicate ai residenti restano un punto fermo e nessuna scelta sarà fatta senza valutare attentamente le esigenze reali di ogni quartiere", lo scrive l'assessore ai Parcheggi del Comune di Benevento, Attilio Cappa.

"Per questo stiamo seguendo passo dopo passo ogni intervento, mettendoci la faccia ogni giorno, rispondendo ai cittadini sui social, per strada, nei quartieri e nelle sedi istituzionali. Perché i parcheggi sono una cosa seria, incidono sulla vita quotidiana delle persone e i cittadini meritano rispetto, ascolto e risposte concrete.

Ma allo stesso tempo non possiamo continuare a pensare che il centro storico possa vivere chiuso in sé stesso. Oggi il problema è evidente: chi lavora, chi ha un’attività, chi deve raggiungere un medico, un ufficio o un negozio spesso non trova parcheggio e rinuncia a venire in centro. Questo impoverisce l’intera città, compresi i residenti.

Per questo il lavoro che stiamo portando avanti punta a un equilibrio serio e responsabile: tutela delle strisce gialle per i residenti, ma anche una quota di stalli blu a rotazione e servizi efficienti per permettere al centro storico di restare vivo e accessibile.

Le polemiche di questi giorni parlano di decine di posti che verrebbero sottratti ai residenti. La realtà è che la mappatura è in costante evoluzione e il confronto con cittadini, categorie e rappresentanti del territorio è aperto proprio per trovare le soluzioni migliori, zona per zona.

Nel frattempo stiamo realizzando quello che per anni è mancato: alternative vere di sosta. A breve termineranno i lavori al parcheggio di Porta Rufina, partirà il restyling del Megaparcheggio con sicurezza, illuminazione e servizi ed è in costruzione il nuovo parcheggio al Terminal. Tre strutture attorno al centro storico e collegate ad esso, pensate proprio per alleggerire la pressione sulle aree residenziali.

Da tempo condividiamo questo percorso con la città, con le categorie e con la parte politica. Martedì ero al Rione Ferrovia, dove i lavori sono già in corso. Nella zona alta le criticità emerse sono state affrontate rapidamente: i lavori sono durati meno delle polemiche.

Il confronto continuerà, perché ascoltare è giusto. Ma le regole devono essere chiare: residenti tutelati, centro storico accessibile, parcheggi organizzati e città finalmente governata con una visione complessiva. Benevento merita ordine, equilibrio e servizi moderni. Ed è quello che stiamo costruendo", conclude Cappa.

