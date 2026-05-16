"Il genere al centro della cura". Giornata formativa dell'Asl Presso l’Auditorium di Confindustria la "Medicina di Genere

Si è svolta ieri presso l’Auditorium di Confindustria Benevento la giornata formativa “Il genere al centro della cura – Medicina di Genere”, iniziativa promossa nell’ambito del Piano Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, Piano Operativo della Regione Campania – Equità nella Salute.

L’evento, accreditato ECM e rivolto a tutte le professioni sanitarie e sociali, ha registrato una significativa partecipazione di operatori, professionisti ed istituzioni, confermando il crescente interesse verso il tema della medicina di genere quale strumento fondamentale per una sanità più equa, appropriata e realmente centrata sulla persona.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della Direttrice Generale dell’ASL Benevento Tiziana Spinosa, della Prefetta di Benevento Raffaela Moscarella, del Sindaco di Benevento Clemente Mastella, del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento Dott. Luca Milano e della Direttrice di Confindustria Benevento Anna Pezza.

Nel corso della giornata si sono alternati autorevoli relatori provenienti dal mondo accademico, sanitario e sociale, che hanno approfondito il ruolo della medicina di genere nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico, evidenziando come le differenze biologiche, sociali e culturali incidano concretamente sugli esiti di salute e sull’accesso ai servizi.

Particolarmente partecipato il momento conclusivo di confronto dedicato alle esperienze territoriali e ai modelli organizzativi orientati al genere, nel corso del quale sono stati affrontati temi strategici quali il ruolo dei distretti sanitari e della medicina territoriale alla luce del DM 77/2022, l’accessibilità ai servizi, la psicologia di base, il supporto ai caregiver, la personalizzazione dell’assistenza e la necessità di rafforzare la formazione degli operatori sanitari e sociali.

“La medicina di genere – ha sottolineato la Direttrice Generale Tiziana Spinosa – rappresenta oggi una delle sfide più importanti per il sistema sanitario, perché significa garantire cure più appropriate, efficaci e vicine ai bisogni reali delle persone. Occasioni formative come questa consentono di consolidare competenze, costruire reti professionali e promuovere una cultura sanitaria sempre più orientata all’equità.”

L’iniziativa rientra tra le attività previste dal programma PNES dell’ASL Benevento dedicate alle “Attività formative orientate al genere”, con l’obiettivo di promuovere modelli organizzativi e percorsi assistenziali capaci di integrare concretamente la prospettiva di genere nella pratica clinica e nei servizi territoriali.