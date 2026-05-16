Controlli nei locali: denuncia, multa e sequestro in Valle Telesina

Il titolare di un esercizio pubblico in valle Telesina è stato denunciato dalla Polizia del commissariato di Telese Terme per omessa esposizione all’interno del locale della Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore della provincia di Benevento e sanzionato per somministrazione di alcolici a minore di anni 17.
Questo il bilancio dei controlli effettuati nel territorio dalla Polizia di Stato, unitamente a personale della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dell’ASL di Benevento e della SIAE.
Inoltre, il personale intervenuto ha sequestrato circa 65 Kg di prodotti alimentari risultati scaduti e privi di tracciabilità.
Al momento del controllo sono stati identificati anche tre dipendenti irregolari e la mancanza dell’avvenuto pagamento del permesso per la riproduzione della musica e/o dell’abbonamento per la diffusione di musica d’ambiente.