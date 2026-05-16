Elezioni Consiglio Ordine degli Ingegneri: Verlingieri riconfermato presidente La lista "Libera" ringrazia gli iscritti per il supporto per gli 11 consiglieri eletti

Ieri mattina si è tenuto lo spoglio elettorale per le elezioni del rinnovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento, quadriennio 2026-2030, che ha scrutinato ben 1319 schede elettorali, con una straordinaria partecipazione degli aventi diritto al voto espressa dal valore percentuale di oltre l’83%.

Successo per la lista “L.I.B.E.R.A.”, rappresentata dal Presidente uscente Ingegnere Ivan Verlingieri, con l’elezione di ben 11 Consiglieri; a seguire la Lista “Rappresentatività”, guidata dall’Ingegnere Giacomo Pucillo con l’elezione di 4 consiglieri e la lista “INGenium”, capitanata dall’Ingegnere Luigi Travaglione, che non ha eletto alcun consigliere.

Da parte dell’Ingegneri Ivan Verlingieri e di tutti i componenti della compagine L.I.B.E.R.A., gli ingegneri Carrozza Mario, Catalano Tiziana, Cocca Angelo, Collarile Imma, D’Alessio Roberto, Festa Alberto, Iannotti Matteo, Imbriani Lella Liana, Lombardi Michele, Parente Mariateresa, Parrella Paolo, Sauchella Luigi, Tagliafierro Vincenzina, Tretola Giancarlo, Uccelli Maddalena, un ringraziamento sincero a tutte le colleghe e i colleghi per la fiducia accordata all’ambizioso progetto di innovazione e trasformazione dell’Ordine in continuità di quanto operato nel trascorso quadriennio.