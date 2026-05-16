Rapporto Agenas: Lombardi "bene la valutazione del Rummo" Il Presidente della Provincia: l'indagine restituisce all’Ospedale la sua più vera immagine

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si è congratulato con la manager Morgante per la brillante valutazione delle

performance del “Rummo” contenuta nel Rapporto Agenas sugli Ospedali relativamente alla Cardiologia, alla Chirurgia d’urgenza, alla

Neurochirurgia e all’Oncologia.

Il Presidente ha pregato Morgante di presentare ai Direttori responsabili e a tutti i loro Collaboratori ai diversi livelli di responsabilità le sue

congratulazioni per il lavoro svolto con grande competenza professionale e spirito di dedizione al lavoro.



«Il Rapporto Agenas, ha affermato Lombardi, restituisce all’Ospedale la sua più vera immagine a fronte dei risultati conseguiti grazie al senso

di responsabilità di tutti coloro che vi lavorano con i rispettivi incarichi e competenze dirigenziali e sanitarie. Vorrei rivolgere, in questo contesto, un sentito ringraziamento e la più sincera solidarietà per gli operatori sanitari in servizio in quei Reparti in condizioni di grande difficoltà, anche di natura logistica e strutturale, a partire dal Pronto Soccorso. Infine, auspico una sempre maggiore sinergia e coordinamento dell’Ospedale nel suo complesso con la struttura territoriale dell’Asl al fine del rafforzamento dell’offerta dei servizi sanitari ai cittadini».