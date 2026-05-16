Sal Da Vinci: il 30 giugno conferimento laurea honoris causa del Conservatorio All'artista sarà conferito il Diploma Accademico Honoris Causa in Canto Pop

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento comunica che, a seguito dei contatti intercorsi con l’artista Sal Da Vinci, è stata individuata nella data del 30 giugno 2026 la prima finestra utile per lo svolgimento della cerimonia di conferimento del Diploma Accademico Honoris Causa in Canto Pop.

Nelle prossime settimane, al rientro dell’artista dagli impegni internazionali legati all’Eurovision Festival, saranno definiti e comunicati ufficialmente i dettagli istituzionali, organizzativi e artistici dell’evento.



La decisione del Conservatorio nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale di un interprete che, nel corso degli anni, ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana, mantenendo un forte legame con il pubblico e con la dimensione culturale e popolare della canzone contemporanea.



Il Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, dichiara: «L’arte merita rispetto sempre. Al di là delle mode, delle polemiche e delle dinamiche dei social network, resta il valore umano del percorso artistico, dello studio, della dedizione e del lavoro che ogni artista porta con sé. Il Conservatorio “Nicola Sala” intende riaffermare il ruolo delle istituzioni accademiche come luoghi di cultura, dialogo e riconoscimento del merito artistico e umano».



Il Presidente del Conservatorio, Dott. Nazzareno Orlando, aggiunge: «Il conferimento del Diploma Accademico Honoris Causa a Sal Da Vinci rappresenta un momento di grande significato istituzionale per il nostro Conservatorio. È un riconoscimento che vuole valorizzare non soltanto il percorso artistico dell’interprete, ma anche il contributo che la musica popolare e contemporanea continua a offrire alla crescita culturale e sociale del nostro Paese». Il Conservatorio provvederà a comunicare ufficialmente il programma della cerimonia e gli eventuali eventi collegati attraverso i propri canali istituzionali.