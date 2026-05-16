Benevento, oltre 300 cuori giallorossi al Menti Tanti sono i tifosi sanniti che prenderanno posto nella Curva Nord dello stadio vicentino

Sarà un Menti degno dell'ultima partita della stagione, quella che assegna la Supercoppa di Lega Pro. Un bel colpo d'occhio a cui parteciperanno anche 302 cuori giallorossi, ovvero i tifosi sanniti che saranno presenti in Curva nord. Bisogna dire che una grossa mano arriva dai tifosi del Nord, che aspettano queste partite nel settentrione per vivere da vicino l'emozione trasmessa dalla squadra del cuore. 302 è la cifra ufficiale, ma come sempre ci sarà qualche “cuore” in più, che avrà scelto di accomodarsi in tribuna e che seguirà da lì questa ultima partita dei giallorossi.

Il Benevento dunque non sarà solo neanche stasera in terra veneta. Un sacrificio che vale la pena di fare, perchè di sacrificio si tratta. Senza parlare degli oltre 750 chilometri da percorsi da chi arrivava dal capoluogo sannita, bisogna dire che anche dai vari centri del nord le distanze non sono poi così ridotte. Basti ricordare gli oltre 200 chilometri da percorrere per chi vive a Milano. Certo, distanza ridotta rispetto ai tifosi che devono risalire lo stivale, ma pur sempre un paio di ore piene di auto. Ma si sa, la passione non conta i chilometri, le distanze sono solo il divario da annullare tra il luogo di partenza e la meta da raggiungere. Una distanza che solo l'amore per una squadra può rendere praticamente nulla.

Nella foto del 2021, Federico Barba va a raccogliere gli applausi dei tifosi giallorossi nella curva del Menti dopo il gol della vittoria nell'ultima sfida in Veneto giocata in quel campionato di B