Concorso "Io filosofa/o" il Giannone fa incetta di premi L'iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Filosofica “Stregati da Sophia”

Ancora un successo straordinario per gli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento, che hanno fatto letteralmente incetta di premi durante la cerimonia conclusiva del concorso “Io filosofa/o”. L'iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Filosofica “Stregati da Sophia”, si è svolta nella splendida cornice del Teatro Comunale venerdì 15 maggio, nell’ambito della dodicesima edizione del prestigioso Festival Filosofico del Sannio.

Il Liceo ha visto brillare i propri talenti con tre prime posizioni ex aequo e una menzione di merito, a testimonianza dell'altissimo livello di preparazione e dello spessore critico dei giovani giannoniani.

Il risultato conseguito dalle giovani studentesse riempie di orgoglio l’intera comunità liceale e corona un percorso formativo di eccellenza, frutto di un lavoro sinergico, sostenuto con assoluta fermezza e lungimiranza dalla Dirigente Scolastica, Teresa De Vito, dalla docente referente del progetto, Piera Zampelli e da tutti i docenti di filosofia e delle altre discipline, che quotidianamente guidano i ragazzi nello sviluppo del pensiero critico e nell'amore per il sapere.

Il Liceo desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Presidente dell’Associazione

“Stregati da Sophia”, Carmela D'Aronzo, per l'instancabile dedizione e per l'altissimo valore culturale delle iniziative proposte, capaci di accendere la passione filosofica nelle nuove generazioni.

Infine, l'intera comunità scolastica si stringe in un caloroso applauso non solo alle vincitrici, ma a tutti gli alunni che si sono cimentati con coraggio e rigore intellettuale in questa impegnativa e stimolante competizione, dimostrando che la filosofia, al Liceo Giannone, è una pratica viva e vibrante.