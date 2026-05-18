Firmato Protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Radici Progettazione e realizzazione congiunta di iniziative culturali, educative e di turismo

Il sindaco Clemente Mastella e la presidente dell'associazione di promozione sociale Radici Loredana Frezza hanno firmato stamane un protocollo d'intesa per la progettazione e realizzazione congiunta di iniziative culturali, educative e di turismo delle radici, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei territori di origine.

Le parti si impegnano a: – promuovere progetti educativi rivolti a scuole, giovani e comunità sulla narrazione delle radici, l’identità locale e la memoria delle famiglie; – sviluppare percorsi di turismo delle radici e storytelling territoriale (itinerari, visite guidate, eventi, prodotti culturali e multimediali); – attivare iniziative di formazione e informazione, anche in collaborazione con il Comune, per facilitare la conoscenza del territorio, dei servizi e delle opportunità legate al turismo di ritorno; – favorire la costruzione e l’attuazione di itinerari personalizzati per cittadini e famiglie interessate a riscoprire le proprie origini, coordinando i diversi servizi e soggetti coinvolti (accoglienza, visite, incontri con la comunità).