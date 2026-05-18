Mercoledì 20 maggio a Benevento interruzione idrica distretto di via Avellino Tutte le strade interessate

Gesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria in testa al distretto di via Avellino, mercoledì 20 maggio sospenderà l’erogazione dalle 9 alle 12 nelle seguenti strade di Benevento: Via Avellino, Via Isernia, Via Antonio de Rienzo, Via Gaetano Cangiano, Via San Benedetto da Benevento, Via Piana degli Orti, Via Giuseppe Saragat, Via Filippo Serino, Via Fontanelle, Via Benito Rossi, Via Raffaele Mainella, Via delle Puglie, Via del Sole, Piazza Castello, Via IV Novembre, Piazza IV Novembre, Via XXIV Maggio, Via Giovan Battista Perasso, Via Emanuele Caggiano, Via Achille Vianelli, Piazza Venanzio Vari, Piazza Risorgimento, Via Nicola da Monteforte, Viale Antonio Mellusi (da Piazza Risorgimento ad incrocio Via de Caro), Via Nicola Calandra (da incrocio Via Monteforte ad incrocio Via de Caro), Viale dei Rettori,

Via Sandro Pertini, Via Cupa Ponticelli, Via Guglielmo di Tocco, Via Pietro Collevaccino, Via Ponticelli, Via Ernesto Pontieri, Corso Giuseppe Garibaldi (da Piazza IV Novembre a Via Camerario), Via Annunziata (da Piazza IV Novembre ad incrocio Via Tenente Pellegrini), Via Stefano Borgia, Via Umberto I, Vico Arechi, Vico I San Vittorino, Piazza Guerrazzi, Via Tenente Pellegrini, Rampa Annunziata, Via Mario la Vipera, Via Cardinal di Rende, Piazza Arechi II, Via Giuseppe Verdi, Via Niccolò Franco, Vico I Trescene, Vico II Trescene, Vico III Trescene, Vico Papa Vittorio III, Via San Pantaleone, Via Giovanni de Nicastro, Piazza Piano di Corte, Parte di Via Bartolomeo Camerario, Viale Atlantici (da Piazza Castello ad incrocio Via Tonina Ferrelli).

Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.