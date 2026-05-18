Echi della Supercoppa: a Vicenza già pensano a tanti rinforzi Sono le chiacchiere del "pre-mercato": ognuno vorrebbe i giocatori che ha in mente

I mass media di Vicenza dopo la serata trionfale dei giallorossi al Menti si chiedono ancora: troppo forte il Benevento o estremamente arrendevole il Vicenza? La risposta è che la verità come sempre sta nel mezzo. Lane (come lo chiamano confidenzialmente nella città vicentina) in calo evidente, ma Benevento spietato nel “castigare le leggerezze difensive di Leverbe e Co”.

Nessuno fa un dramma della sconfitta, anche se la delusione c'è stata. Tanto da far riflettere su parecchie posizioni preesistenti. E tutti si chiedono se ora “Funky” (ovvero Gallo, soprannome che ha origine dalla canzone di Zucchero) penserà di nuovo agli innesti da apportare nell'attuale organico per affrontare la prossima serie B.

Dunque, quanti tasselli? “Minimo sei. Magari sette. Ma forse meglio otto”, sparano su Vicenza Today, Per non fare la fine del Padova che aveva sopravvalutato il suo organico proveniente dalla C.

Tutto il mondo è paese. Sono i discorsi di fine stagione, comuni a tutti. Chi ha vinto e chi ha perso. E' il chiacchiericcio che si sente anche da queste parti. Chi deve andar via? Quanti rinforzi servono? E la risposta è sempre la stessa. Qualche sacrificio sarà compiuto, è inutile nasconderlo. Ci sono elementi ben poco utilizzati da Floro Flores in C, non vediamo come possano esserlo in B.

L'altra domanda: rinforzi over o under? Carli è stato chiaro: “Non faremo una squadra attempata”. Ma neanche questa dichiarazione basta per avere un quadro già preciso. Gli under saranno quelli nati dal 2003 in poi, come dire che giocatori del 2002 (per esempio Mignani, appena 24 anni) diventano over in questa stagione. E quella lista può contenere appena 18 giocatori.

La cosa migliore è fare la campagna di rafforzamento senza farsi condizionare dal confine tra gli under e over, scegliere giocatori semplicemente forti e con le qualità umane che chiede sempre Floro Flores. Ma questo significa avere già oggi la possibilità di sfoltire la lista degli over di almeno 5-6 elementi. Difficile? Certo, non una passeggiata di salute.