Arco del Sacramento, festival culturale in memoria di Alessandro Verdicchio Già Dirigente del Settore Cultura del Comune di Benevento

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la realizzazione di un programma di eventi culturali all'Arco del Sacramento. La kermesse, che si svolgerà nel periodo estivo tra i mesi di giugno e settembre, sarà intitolata alla memoria del compianto Alessandro Verdicchio, già Dirigente del Settore Cultura del Comune "in riconoscimento dell’elevato valore e dell’esemplare impegno umano e professionale del dirigente comunale, nell’aver ideato e promosso l’iniziativa, con una encomiabile e instancabile attività di direzione e coordinamento, che ha rappresentato un punto di riferimento istituzionale imprescindibile a garanzia del pieno raccordo tra indirizzo politico, alta amministrazione e amministrazione attiva ai fini della promozione di valore nell’agire funzionale al servizio dello sviluppo della città di Benevento", si legge nel provvedimento proposto dall'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini. Il cartellone si articolerà in un'offerta integrata e multidisciplinare (musica, teatro, laboratori didattici e iniziative culturali) di alto profilo, capace di dialogare rispettosamente con il contesto storico, archeologico e monumentale del sito.

