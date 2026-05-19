Giornata dell’Arte e Creatività Studentesca: Benevento sarà laboratorio di idee Presentata questa mattina la manifestazione che si terrà il 25 maggio

A Benevento prende forma la nuova edizione della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, in programma il prossimo 25 maggio nel centro storico cittadino. L’iniziativa, promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti, è stata presentata questa mattina al liceo scientifico “Rummo” e si prepara a coinvolgere migliaia di giovani in una giornata dedicata ad arte, innovazione, tecnologia e partecipazione attiva.

“Il Sannio in Europa: dalle radici al futuro sulle ali della creatività” è il titolo scelto per l’edizione 2026, che punta a valorizzare il legame tra identità territoriale e visione europea, attraverso il protagonismo degli studenti. Accanto alle scuole saranno coinvolti enti istituzionali, forze dell’ordine, associazioni e realtà produttive locali.

Si celebra il trentennale dell'evento

Grande entusiasmo nelle parole del presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Antonio Maria Del Prete, che ha spiegato come l’edizione 2026 rappresenti una ripartenza dopo un anno di stop dovuto a difficoltà economiche.

“Per celebrare il trentennale abbiamo deciso di organizzare un evento in grande – ha dichiarato – coinvolgendo tutte le scuole della provincia, le istituzioni e le forze dell’ordine”.

a manifestazione prenderà il via a Piazza Santa Sofia con esibizioni musicali e momenti istituzionali, per poi trasformarsi in una vera e propria esposizione diffusa nel cuore della città. Ogni scuola e ogni ente partecipante presenterà progetti, laboratori e attività legate al tema scelto.

Gli organizzatori stimano la partecipazione di circa 10-15 mila studenti provenienti dall’intero territorio sannita. Coinvolti tutti i 18 istituti della provincia, oltre ai rappresentanti delle Consulte delle altre province campane. “Il messaggio che vogliamo lanciare – ha aggiunto Del Prete – è che i giovani non sono soltanto il futuro, ma una forza concreta del presente”.

Il dirigente dell'Ufficio scolastico proviciale Pesce: "una manifestazione aperta al territorio"

All'incontro il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Sebastiano Pesce, ha sottolineato il valore storico della manifestazione, giunta al trentesimo anniversario.

“Se questa manifestazione continua da trent’anni – ha spiegato – significa che c’è un valore profondo riconosciuto dagli studenti. È un momento importantissimo di espressione delle loro capacità creative”. Per il dirigente scolastico la creatività rappresenta oggi una competenza trasversale, non più confinata ai soli ambiti artistici e culturali ma centrale anche nei percorsi scientifici e tecnologici. Da qui la scelta di costruire una manifestazione aperta al territorio e partecipata da istituzioni e operatori del mondo produttivo.

Tra gli appuntamenti più attesi il Career Day: momento di confronto con le aziende

Nel programma troveranno spazio anche attività dedicate alla sicurezza e all’orientamento. Le forze dell’ordine proporranno simulazioni e iniziative legate, tra l’altro, alla sicurezza stradale, mentre oltre quaranta aziende prenderanno parte al Career Day organizzato in collaborazione con Confindustria Benevento.

E' proprio questa uno degli appuntamenti più attesi pensato per creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Gli studenti potranno incontrare imprese del territorio, consegnare il proprio curriculum e confrontarsi con professionisti e aziende.

Il presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito, ha definito l’iniziativa “un’occasione importante per rafforzare il legame tra scuole e imprese”, sottolineando come la creatività rappresenti oggi l’elemento capace di unire formazione e sviluppo economico. “I giovani rappresentano il presente – ha affermato – e dobbiamo costruire il futuro insieme a loro”.

Sulla stessa linea anche il past president di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, che ha evidenziato il valore strategico dell’evento, per i ragazzi ma anche per le aziende del territorio, chiamate a investire sui talenti e sulle competenze delle nuove generazioni. E ha rimarcato la vicinanza all'iniziativa a cui parteciperà testimoniando, al pari di altri colleghi imprenditori, l'esperienza alla guida della sua azienda.