Il Benevento incontra gli studenti dell'Ipsar: focus sulla vita del calciatore Tante tematiche trattate da Vannucchi, Prisco e Tumminello: dalla disciplina al sacrificio

Importante appuntamento promosso dal Benevento in sinergia con l'Ipsar Le Streghe. Nell'aula magna dell'istituto posto a pochi passi dallo stadio Ciro Vigorito, i calciatori Prisco, Tumminello e Vannucchi hanno avuto modo di parlare con gli studenti di tematiche importanti nell'incontro formativo "La vita del calciatore: talento, disciplina e sacrificio". I giallorossi erano accompagnati dal Club Manager Alessandro Cilento e dalla dottoressa Elettra Agovino, responsabile della nutrizione del club sannita. A fare gli onori di casa la preside Guarino. I presenti hanno spiegato quanto sia fondamentale una corretta alimentazione nello sport, soprattutto in quello professionistico e non solo: al centro anche la vita del calciatore, tra rinunce, sacrificio e disciplina per permettere alla mente e al fisico di ottenere le migliori prestazioni. I calciatori hanno raccontato le proprie esperienze, in particolare la voglia di riscattarsi dopo le sconfitte, per poi riuscire a aggiungere traguardi importanti. Un percorso che riguarda tutti, non soltanto i calciatori, ma tocca ogni ambito della vita di ogni persona. In tal senso, oltre all'importanza dell'alimentazione, si sono toccati altri punti fondamentali come il rispetto e il lavoro di squadra. Non sono mancate le domande formulate dagli studenti, con diversi che hanno toccato anche l'aspetto sportivo, relativo al campionato appena andato in archivio. Al quesito su quale sia stata la svolta per il Benevento, la risposta è stata unanime: la vittoria conquistata in rimonta contro l'Atalanta under 23 a Caravaggio. La sinergia tra il Benevento Calcio e l'Ipsar è sempre più forte, considerato anche l'importante progetto di ieri, realizzato insieme a Incas, che ha visto assegnare delle borse di studio a due studentesse dell'istituto.