Maita: "A Vicenza tanto orgoglio. Vigorito non ha sbagliato gli uomini" Le parole del capitano giallorosso a Ottogol dopo la vittoria della Supercoppa

Nel corso di Ottogol, capitan Maita ha parlato così della vittoria conquistata a Vicenza che ha permesso al Benevento di ottenere la Supercoppa: "Mi è pesato non giocare. Questa squalifica mi ha tenuto fuori, ma è stato stupendo vedere i miei compagni giocare in questo modo: mi hanno reso molto orgoglioso. Abbiamo affrontato una squadra davvero forte. Sono contento e felice di rappresentare questa squadra. Vincere un girone così difficile non è da tutti: abbiamo dimostrato la nostra voglia di vincere fino all’ultimo. Il presidente ha scelto le persone giuste. Ciò che conta è voler vincere: se vieni a Benevento per l’aspetto economico, allora devi smettere perché non hai il fuoco dentro. Abbiamo dimostrato di voler dare tutto per questi colori. Al presidente piace molto confrontarsi, era molto felice. Stare insieme a lui ti insegna sempre qualcosa, anche il modo di comportarsi in tribuna. Io sono molto focoso, mentre lui mi ha fatto capire che bisognava rispettare la situazione, perché è il suo modo di vedere il calcio. Anche la scelta dell’allenatore è stata una magia. Questo ti fa capire che è un visionario, ha perfezionato la macchina. Vedere una squadra giocare così, forse solo il Catanzaro è riuscito a farlo qualche anno fa. Sono rimasto sbalordito, non mi aspettavo di vederli giocare così. Giochiamo a memoria: anche gli attaccanti si divertono e corrono per gli altri".