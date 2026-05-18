Scognamillo sicuro: "A Vicenza sembrava che Floro avesse il joystick.." Le parole del difensore del Benevento a Ottogol: "Abbiamo conquistato due trofei meritati"

Ospite di Ottogol, Stefano Scognamillo è tornato a parlare dopo la vittoria ottenuta dal Benevento a Vicenza che gli ha permesso di conquistare uno storico double. La formazione giallorossa ha chiuso la stagione con due trofei: la promozione in B e la Supercoppa. Il centrale difensivo giallorosso ha parlato così a pochi giorni dal trionfo: "Le difficoltà esistono e ci sono sempre, ma bisogna essere bravi a gestirle con tranquillità, senza creare polveroni. Siamo qui a goderci questi due trofei che meritiamo tanto, soprattutto per i sacrifici che abbiamo fatto. Siamo partiti con l’idea di voler vincere, ma questo non è mai scontato. Abbiamo dato tutto quello che potevamo. Un altro premio è la Supercoppa: qualcuno poteva pensare che avessimo mollato nell'ultimo mese di campionato, ma questa squadra non lo fa mai, e lo dimostra con questo trofeo. Sono state due grandissime vittorie contro Arezzo e Vicenza. Al Menti è stata la migliore partita dell’anno: sembrava che il mister avesse il joystick per come abbiamo giocato bene".