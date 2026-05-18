Under 15, ai quarti sarà Monopoli-Benevento: i dettagli e il regolamento La gara d'andata è in programma domenica in terra pugliese

Dopo la doppia vittoria conquistata contro il Picerno, l'under 15 del Benevento si prepara ad affrontare al meglio i quarti di finale scudetto. L'avversaria dei giallorossi sarà il Monopoli, compagine che è reduce da una roboante vittoria ottenuta contro il Latina. I pugliesi hanno militato nel girone D e hanno totalizzato 52 punti in 26 partite. Al termine delle due sfide di andata e ritorno, in caso di parità sarebbe il Benevento a passare in semifinale, grazie al miglior piazzamento in classifica maturato nel corso della stagione regolare. Non sono previsti supplementari e rigori. La vincente di Monopoli-Benevento approderà tra le prime quattro, dove ci sarà una tra Trento e Albinoleffe.

Risultati complessivi ottavi di finale

Albinoleffe-Lumezzane 7-4

Alcione MIlano-Dolomiti Bellunesi 4-1

Vicenza-Pro Vercelli 1-3

Trento-Renate 5-2

Benevento-Picerno 2-0

Perugia-Siracusa 6-2

Giugliano-Ternana 0-1

Monopoli-Latina 5-4

Under 15, il programma dei quarti di finale

Trento-Albinoleffe

Pro Vercelli-Alcione Milano

Monopoli-Benevento

Ternana-Perugia