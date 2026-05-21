Via Mustilli chiusa, caos e traffico per bus e viaggiatori Terminal Ancora off limits l'area dai pullman extraurbani. In mattinata la relazione tecnica poi i lavori

Traffico, passeggeri dei bus disorientati e caos generale ormai da giorni per via della chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Mustilli, l'arteria in centro a Benevento che collega la rotonda delle Scienze con via Calandra e la zona di piazza Risorgimento.

Arteria chiusa da ormai una settimana, giorno in cui è stata emanata un'ordinanza di allerta meteo e di interdizione al traffico della strada cittadina dopo che un albero di alto fusto si era abbattuto all’interno del Campo Mellusi, “determinando – si legge nella nota inviata dal Comune venerdì scorso - situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Sul posto i Vigili del Fuoco che avevano messo in sicurezza l’area e proceduto all’abbattimento di un ulteriore albero pericolante. Nel corso del successivo sopralluogo, era emerso che ulteriori alberature, tra Via Calandra e via Mustilli, sono suscettibili di cedimento improvviso, a causa della persistente situazione di instabilità meteo”.

Da quel giorno strade chiuse e traffico in tilt per via del passaggio dei tanti pullman extraurbani che transitano e sostano per far salire e scendere i passeggeri solo ed esclusivamente dietro l'Istituto Guacci – dove prima effettuavano la fermata solo una decina di bus -, lungo l'arteria della Rotonda delle Scienze creando e subendo ingorghi e traffico.

“Lunedì un tecnico da noi incaricato – ha rassicurato l'assessore all'Ambiente, Oberdan Picucci – ha effettuato dei rilievi e sopralluoghi che nelle prossime ore dovranno restituire l'esatta situazione di eventuali pericoli per quanto riguarda eventuali alberi pericolanti”.

Perizia che dovrebbe arrivare nella mattinata di oggi e solo dopo il Comune procederà ad eventuali operazioni per la messa in sicurezza degli alberi e di conseguenza delle strade interessate affinchè possano essere riaperte al più presto.