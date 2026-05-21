Play off, una Final Four da urlo: Salernitana-Brescia e Ascoli-Catania Tre seconde più i granata che si sono classificati terzi: le migliori in finale

Eccola qua la Final Four degli interminabili play off della serie C: ci sono le tre “seconde” e una “terza” di grande qualità e due semifinaliste appartengono al girone C, quello meridionale dominato dal Benevento. Come spesso avviene le altre 24 hanno fatto per lo più da contorno, magari mettendo in apprensione qualche favorita, ma poi facendosi ovviamente da parte. Come da pronostico, il Brescia si qualifica per le semifinali dopo il 3 a 0 dell'andata. Il nulla di fatto del Rigamonti consente al Casarano di uscire di scena a testa altissima, la squadra più piccola (in tutti i sensi, per altro giunta ottava) dell'intero lotto. L'Ascoli s'è regalato la vittoria che voleva sul Potenza, grazie ad una rete di Chakir a dieci minuti dal termine, contro un Potenza che è stato sulle sue quasi per tutta la partita.

Splendente la Salernitaa a Ravenna che rifila un altro 2 a 0 ai romagnoli, grazie ai gol di Villa e del redivivo Inglese, che Cosmi toglie dalla soffitta e rilancia per queste finali di play off.

L'ultima sfida, quella più incerta e combattuta è quella tra Catania e Lecco. Emozioni in altalena con gli etnei, davanti a oltre ventimila persone, subito in vantaggio, poi sotto e poi di nuovo in vataggio. Il 3 a 3 finale qualifica la squada di Toscano che troverà in semifinale l'Ascoli di Tomei, un bruttissimo cliente se si affronta con una difesa balbettante come quella che è scesa in campo contro il Lecco.

Le semifinali metteranno ora di fronte Salernitana e Union Brescia da una parte del tabellone, Ascoli e Catania dall’altra.

La finale, invece, si giocherà prima sul campo della vincente della sfida tra Salernitana e Union Brescia.

SEMIFINALI ANDATA DOMENICA 24 MAGGIO 2026

- Ascoli-Catania

- Salernitana -Union Brescia

SEMIFINALI RITORNO MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

- Catania-Ascoli

- Union Brescia-Salernitana