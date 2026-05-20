Giallorossi, un pomeriggio speciale al Caravaggio Sporting Village Una delegazione del Benevento ospite della scuola calcio di Rosanna e Valentina Vigorito

Un pomeriggio coi bambini del Caravaggio Sporting Village, la bella struttura napoletana gestita magnificamente dalle figlie del presidente Vigorito, Rosanna e Valentina. Un momento di grande suggestione con la scuola calcio che fa capo al Benevento Calcio e che indossa le maglie giallorosse della prima squadra. L'appuntamento era per le 16,30, un successo assoluto per quella partecipazione spontanea dei giovanissimi della Scuola Calcio giallorossa. C'era il Benevento ovviamente a rendere il pomeriggio speciale, alcuni dei giocatori più rappresentativi (Scognamillo, Vannucchi, Borghini), che di questi tempi sono richiestissimi da tutti per quello che hanno saputo regalare ai tifosi sanniti. Il Benevento sta consumando gli ultimi spiccili di stagione impersonando la figura dell'ospite di lusso, che rende speciale qualsiasi pomeriggio degli amanti della strega.

La foto di rito di Mario taddeo è semplicemente suggestiva, tanti ragazzi col volto felice per posare insieme ai propri beniamini.