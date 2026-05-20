Ok piano Città Caudina: Mastella "Ora sviluppo concreto e nuovi investimenti" Il consigliere regionale Pellegrino Mastella: passaggio storico

"La Giunta Regionale della Campania ha approvato oggi la delibera sul Programma Integrato di Valorizzazione della Città Caudina. È un passaggio storico per la Valle Caudina, che finalmente entra in una nuova fase: quella della programmazione concreta, delle opportunità reali e della capacità di attrarre investimenti e risorse". Lo dichiara il consigliere regionale della Campania (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) Pellegrino Mastella.

"Con questo provvedimento - spiega Pellegrino Mastella - vengono individuati i Comuni protagonisti del PIV della Città Caudina - Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina - e vengono definiti gli obiettivi strategici che dovranno guidare il futuro del nostro territorio: infrastrutture moderne, mobilità integrata, rigenerazione urbana e ambientale, sostegno alle imprese, valorizzazione dell’agricoltura e del paesaggio, innovazione amministrativa e rafforzamento della coesione sociale".

"Non è un semplice atto burocratico. È la costruzione di una visione politica chiara: dare finalmente alla Valle Caudina il ruolo che merita nel panorama regionale, superando - prosegue - anni di marginalità e frammentazione".

"Per la prima volta - aggiunge il consigliere regionale - si crea un quadro organico che consentirà ai Comuni di lavorare insieme, con strumenti concreti e con il supporto della Regione, per trasformare idee e progettualità in opere finanziabili e cantierabili. Significa creare le condizioni per nuove opportunità di sviluppo, lavoro e servizi migliori per cittadini e imprese".

"Si tratta di un risultato fortemente voluto dall'Amministrazione regionale, perché crediamo - precisa Mastella - che la Valle Caudina abbia enormi potenzialità ancora inespresse. E' anche il frutto della lungimiranza e dalla compattezza mostrata dai rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti. Adesso bisogna accelerare: la politica regionale, i sindaci e le strutture tecniche dovranno continuare a lavorare in piena sinergia per non disperdere questa occasione".

"La sfida vera - conclude Pellegrino Mastella - comincia ora: trasformare la programmazione in interventi concreti, visibili e utili alle comunità. La Valle Caudina non può più aspettare. Oggi si pone una base solida per costruire un territorio più moderno, competitivo e vivibile, capace di trattenere giovani, attrarre investimenti e valorizzare le proprie eccellenze".