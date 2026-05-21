Si allontana da casa, 90enne ritrovato nelle campagne di Guardia Sanframondi Vigili del Fuoco e volontari della protezione civile hanno rintracciato il pensionato

Momenti di paura e apprensione nella serata di ieri per le sorti di un 90enne di Guardia Sanframondi di cui i familiari ne avevano perso i contatti. L'uomo, probabilmente uscito per fare una passeggiata, non era stato più in grado di tornare a casa e si era perso nelle campagne.

Scattato l'allarme, sul posto per le ricerche sono accorsi i vigili dle fuoco di Telese Terme e le Unità cinofile e Tas, ovvero gli specialisti in Topografia e i volontari della Protezione Civile. Poco prima delle 23 l'anziano è stato ritrovato a terra alla località Sapienza di Guardia Sanframondi visibilmente infreddolito e sotto choc.

Il pensionato è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari del 118 fatti intervenire che hanno trasportato il malcapitato in ospedale. Sospiro di solievo per i familiari e l'intera comunità di guardia Sanframondi in apprensione per le sorti del concittadino.