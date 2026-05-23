"Professionalità, rigore clinico ed empatia all'ospedale di Sant'Agata" L'elogio per il reparto Medicina del De Liguori dal marito di una paziente: profonda gratitudine

“In ogni momento ho riscontrato attenzione, disponibilità d'ascolto, rispetto e una rara capacità di unire rigore clinico ed empatia”.

Questo uno dei passaggi della lettera inviata dal signor Domenico alla direzione generale dell'Azienda ospedaliera san Pio di Benevento per elogiare e ringraziare il personale sanitario dell'ospedale De' Liguri di Sant'Agata de' Goti per quanto fatto per la moglie ricoverata.

“Il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal personale medico ed infermieristico – scrive Domenico nella missiva indirizzata ai vertici dell'azienda ospedaliera – del reparto di Medicina dell'ospedale di Sant'Agata. Nel periodo di degenza di mia moglie ho potuto osservare da vicino non solo l'elevato livello di competenza professionale ma anche la straordinaria umanità con cui medici ed infermieri si prendono cura dei pazienti.

Disponibilità d'ascolto, rispetto e una rara capacità di unire rigore clinico ed empatia, qualità spesso invisibili ma fondamentali che rendono il percorso di cura più sereno e dignitoso per chi si trova in una situazione di fragilità... Un esempio concreto di dedizione e di servizio alla comunità. La mia più profonda gratitudine”.