Premio Strega: mercoledì la distribuzione degli inviti gratuiti Per la serata del 3 giugno al Teatro Romano

Anche quest’anno la conduzione della “Presentazione dei candidati e proclamazione dei Finalisti al Premio Strega 2026” sarà condotta da Stefano Coletta, Direttore Coordinamento Generi Rai, per la regia di Renato Giordano.

L’organizzazione di Fondazione Benevento Città Spettacolo informa che mercoledì 27 maggio, dalle ore 18:00, saranno disponibili gli inviti al pubblico per assistere all’evento in programma il 3 giugno alle ore 18:30. Gli inviti gratuiti saranno disponibili presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” - Corso Garibaldi, 82100 Benevento BN.

Per il rilascio degli inviti non è consentito effettuare prenotazioni. Saranno rilasciati fino ad un massimo di due inviti per persona. Disponibilità inviti fino ad esaurimento posti disponibili.



Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, con il sostegno di Roma Capitale, Biblioteche di Roma e Camera di Commercio di Roma, partner BPER Banca, in collaborazione con Persol, Eni e La Camera Nazionle della

Moda Italiana, media partner Rai, sponsor tecnico Feltrinelli librerie e SYGLA.

L’evento è organizzato dal Comune di Benevento e Fondazione Benevento Città Spettacolo.