Under 15, Benevento ko a Monopoli: la qualificazione si deciderà all'Avellola Tra una settimana il match di ritorno in programma nel Sannio: i giallorossi dovranno vincere

Monopoli-Benevento 1-0

Monopoli: Nocito; Calò (28'st Perricci), Turchiarulo, Grosso, Zagaria, Di Tullio, Lisco (11'st Scarpelli), Braia, Armenio, Pentassuglia, Carrassi (18'st Marsano). A disp.: Napoletano, Dragaj, Demonte, Biasi, Pasanisi, Petaroscia. All.: Biasi

Benevento: Nuzzo; Sansaro, Gargiulo, Kaba Diakite, Licciardi (17'st De Vito), Circelli (25'st Caruso), Laurenza, Ronga, Renzi (33'st Schetter), Di Laora (33'st Mirra), Goglia (33'st Picarella). A disp.: Ippolito, Sarracino, Maglia, De Rosa. All.: Festa

Arbitro: Laudadio di Matera. Assistenti: Bonavita di Foggia e Mongelli di Chieti

Marcatori: 33'st Marsano (M)

Si è chiusa con una sconfitta per il Benevento la gara d'andata dei quarti di finale scudetto, giocata questo pomeriggio contro i pari età del Monopoli. A decidere l'incontro è stato Marsano, con una marcatura messa a segno dopo trentatré minuti di gioco. Nel prossimo weekend ci sarà il ritorno: il Benevento dovrà necessariamente vincere, anche di misura, per ottenere la qualificazione in semifinale. Con un pareggio, invece, sarebbe il Monopoli a ottenere la qualificazione. Non sono previsti supplementari, in caso di pari complessivo, come noto, sarebbe il Benevento a passare.