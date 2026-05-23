Benevento, le under 17 e 16 affrontano il Sorrento Missione recupero per la squadra di Schiavi che deve ribaltare la sconfitta dell'andata

Cresce l'attesa per i match del settore giovanile giallorosso in programma nella giornata di domani. Alle 12 scenderà in campo l'under 17 che ad Angri affronterà i pari età del Sorrento nel ritorno degli ottavi di finale scudetto. La squadra di Schiavi è chiamata a ribaltare il 2-1 maturato all'Avellola in favore dei costieri: per farlo, il Benevento dovrà necessariamente vincere con almeno due gol di scarto. Qualsiasi altro risultato, invece, permetterebbe al Sorrento di festeggiare la qualificazione ai quarti di finale. Sarà di scena ad Angri anche l'under 16 di Leone. Dopo aver eliminato il Pontedera, il Benevento affronterà il Sorrento, reduce dalla vittoria nel doppio confronto con il Gubbio. Sarà la gara d'andata, con il ritorno fissato al prossimo weekend, quando le due squadre si affronteranno sul sintetico dell'Avellola. I giovani del Benevento vogliono continuare a sognare.