Benevento celebra il Maggio dei libri ala colonia Elioterapica Una giornata dedicata ai libri, alla condivisione e alla crescita culturale

Benevento ha celebrato il suo "Maggio dei libri", alla Colonia Elioterapica, in un appuntamento promosso dalla Cooperativa Bartololongo. Una manifestazione che ha saputo trasformare uno degli spazi più amati della città in un luogo di incontro, partecipazione e valorizzazione della cultura, coinvolgendo bambini, famiglie, giovani e cittadini in una giornata all’insegna della lettura e della socialità.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio impegnate nella promozione culturale e nell’educazione dei più piccoli, contribuendo a creare un clima di entusiasmo e condivisione. Tra letture, momenti creativi e spazi dedicati al dialogo culturale, la manifestazione ha confermato quanto il libro possa rappresentare uno strumento di crescita collettiva e occasione di incontro tra generazioni.

A sottolineare il valore dell’evento è stata anche la presenza del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha evidenziato l’importanza di iniziative capaci di avvicinare i ragazzi alla lettura e di favorire momenti autentici di aggregazione sociale e familiare.

“È importante perché lega assieme questo elemento culturale che deve essere inserito nella costruzione mentale dei ragazzi, invogliandoli a leggere”, ha dichiarato il primo cittadino, soffermandosi anche sul significato sociale della manifestazione. Mastella ha infatti richiamato l’attenzione sulla necessità di riscoprire la dimensione della condivisione e delle relazioni umane, soprattutto tra i più giovani, spesso troppo legati alla tecnologia e ai dispositivi digitali.

Nel corso della giornata, la Colonia Elioterapica si è animata di presenze, colori e partecipazione, offrendo alle famiglie un’occasione per vivere insieme il valore della cultura in uno spazio verde e accogliente. Un evento che ha saputo unire promozione della lettura, inclusione e comunità, confermando ancora una volta il ruolo centrale delle iniziative culturali nella vita cittadina.