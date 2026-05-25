Dmo, manutenzione fiumi, energie rinnovabili. Provincia e Confindustria insieme Incontro alla Rocca tra il presidente Lombardi, Esposito, Vigorito e Liverini

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito, e i past-President degli Industriali Oreste Vigorito, Delegato all’ambiente, turismo, rapporti organizzativi e istituzionali e Filippo Liverini, Delegato al Credito, Finanza Agevolata e Sviluppo d'Impresa.

Al termine dell’incontro, protrattosi per circa un’ora, si è appreso che Provincia e Confindustria continueranno la ormai consolidata cooperazione di carattere istituzionale nell’ambito della programmazione degli interventi per il progresso del territorio.

Al centro della discussione lo sviluppo delle politiche e delle strategie del turismo attraverso il DMO, nel quale confluiscono enti pubblici e privati, e portatore di una linea di indirizzo unitaria di promozione del Sannio; il programma del project financing, elaborato da Provincia e Confindustria, per la protezione e la manutenzione del reticolo fluviale e le energie rinnovabili.