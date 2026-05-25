Lavori all'ex discarica a S. Lupo, un'assoluzione e tre proscioglimenti

Un'assoluzione e tre non doversi proceder sono stati decisi dal gup Roberto Nuzzo per le quattro persone tirate in ballo da una indagine sui lavori di messa in sicurezza dell'ex discarica dei rifiuti solidi urbani alla località Defensola di San Lupo.
Assolto, perchè il fatto non sussiste, al termine di un rito abbreviato, Carmine Mastrocinque (avvocato Raffaele Scarizni), di Foglianise, amministratore unico della 'Sicurbau srl' dal febbraio 2016 all'aprile 2019 appaltatrice dei lavori, che rispondeva di tentata truffa.
Prosciolti con la stessa formula, Antonio Vaccarella (avvocato Roberto Prozzo), responsabile Area tecnica del Comune di San Lupo e responsabile unico del procedimento, Michelangelo Vetrone (avvocato Giovanni Procaccini), di Cautano, chiamato in causa come verificatore dell'intervento, incaricato dalla società Cea srl, Giovanni Di Marco (avvocato Gianluigi Abruzzese), di Napoli, progettista esecutivo dei lavori, accusati di falso e tentata truffa.
Il pmm Maria Colucci aveva chiesto 1 anno e 6 mesi per Mastrocinque ed il rinvio a giudizio degli altri.