'Caso Santamaria'. Mastella: fatti gravi se confermati ma stop alle speculazioni Il sindaco in Consiglio: "No a processi paralleli: Amministrazione ha prodotto grandi risultati"

"Qualora le ipotesi accusatorie fossero confermate in sede giudiziaria, saremmo di fronte a fatti gravi. Lo dico senza esitazione, ogni condotta illecita tradisce la Legge, i cittadini e il lavoro quotidiano di tanti dipendenti pubblici onesti. Ma non permetterò che ciò si imbastisca un processo parallelo sul terreno della suggestione e della polemica e con la memoria corta, visto che anche le passate amministrazioni sono state interessate da vicende giudiziarie clamorose".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine degli interventi dei consiglieri comunali di opposizione che hanno puntato il dito contro l'operato dell'amministrazione retta dall'ex guardasigilli in merito alla vicenda giudiziaria che ha portato all'arresto dell'ora ex dirigente comunale, Gennaro Santamaria.

Questa mattina la vicenda è approdata in consiglio comunale, come chiesto dal Pd, civico 22 e da altri partiti e al termine del dibattito, a tratti acceso tra opposizione e maggioranza - è stato il vicesindaco Francesco De Pierro ad intervenire per primo sulla vicenda - ha visto l'intervento acceso del primo cittadino: "Io ho le mani pulite e la coscienza pulita e resterò fino all'ultimo istante per il rispetto del mandato democratico conferitomi. . Non accetto tribunali mediatici, nè che qualcuno, come appare da più parti, delegittimi, tramite questa vicenda, l'amministrazione e gli straordinari risultati che ha prodotto" .

Mastella ha più volte rimarcato al Partito Democratico sannita che il prossimo anno, per le elezioni amministrative che riguarderanno il Comune di Benevento non stringerà alleanze con il Pd come invece "sto facendo a livello nazionale. Con voi qui assolutamente nessuna alleanza" ha tuonato Mastalla.

"Cionondimeno, sul piano amministrativo quest'Amministrazione, non ha esitato un istante a tutelare l'integrità e l'immagine dell'Ente. Il dottor Santamaria, che ha avuto incarichi di rango a livello ministeriale durante i Governi Renzi e Gentiloni e ai miei occhi era giunto con un curriculum significativo e dotata di esperienza amministrativa, si è dimesso da ogni incarico poche ore dopo l'esecuzione della misura cautelare nei suoi confronti e sono state adottate, anche con decreti firmati di mio pugno, stringenti misure di salvaguardia e prudenza come la rotazione. Nessuna indulgenza può essere ascritta, se non da chi è in malafede o vuole cedere alla tentazione di speculare a ogni costo - ha proseguito Mastella -. Basta con questa caccia alle streghe ossessiva e moralistica: lasciamo alla magistratura cui offriamo la massima collaborazione e rispetto, tempo e modo di fare il suo lavoro come egregiamente fa. Lo dice il livello di sicurezza del nostro territorio e di integrità della nostra comunità. Al netto dei pochi detrattori che fanno della ingegneria reputazionale negativa per il nostro amato Sannio e per Benevento, quasi una ragione di vita", ha concluso il Sindaco.

