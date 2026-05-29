Fabbricando Scuole in azienda: premiato l’ITS Academy-Energy-lab di Benevento Con il progetto “Re-power: strategie per l’Autoproduzione Rinnovabile”

L’ITS Academy - Energy-lab di Benevento si è classificato al terzo posto per la sezione ITS con il progetto “Re-power: strategie per l’Autoproduzione Rinnovabile” nell’ambito del concorso organizzato durante la XIV edizione di “Fabbricando – Scuole in azienda".

Il progetto è stato realizzato dagli studenti Donato Rivetti che insieme ai colleghi Andrea Feleppa e Gabriel Lisi hanno partecipato al concorso organizzato durante la XIV edizione di “Fabbricando – Scuole in azienda”, conclusa ad Udine il 16 maggio e che ha visto coinvolti 1.200 studenti provenienti da tutta Italia (e dall'Egitto) con progetti che hanno spaziato dalla stampa 3D all'intelligenza artificiale.

L’iniziativa, ha favorito l’orientamento dei giovani verso le discipline Steam e ha consentito al gruppo di studenti beneventani di elaborare gli argomenti trattati durante il corso di “Tecnico Superiore per la gestione di fonti ed impianti energetici" realizzato presso l’ITS Academy Energy-lab di Benevento.

Maria Grabriella Fedele, coordinatrice didattica dell’ITS Academy nell’esprimere la sua soddisfazione per il risultato raggiunto ha

ringraziato il Presidente dell’ITS Gabriele Fasano per aver valorizzato l’offerta formativa dell’ITS con la partecipazione a concorsi nazionali e Confindustria Benevento che ha sempre considerato l’ITS Academy Energy lab un pilastro strategico per azzerare il disallineamento tra domanda ed offerta di lavoro nell’ambito delle energie rinnovabili, settore in forte espansione che vede la provincia di Benevento ai primi posti nella produzione di energia pulita.

L’idea progettuale – ha spiegato Donato Rivetti - è nata durante lo stage presso l’azienda “Rummo s.p.a.” leader nel settore agroalimentare che nel contesto del piano Transizione 5.0, sta realizzando un impianto fotovoltaico da circa 9,9 MWp”

“La scelta di frequentare un corso presso l’ITS Energy-lab ha proseguito Donato, è nata in quanto, insieme ai miei colleghi, abbiamo capito che il modello formativo proposto dall’academy, ci avrebbe consentito di unire una formazione teorica ad una pratica direttamente realizzata “sul campo”, offrendoci concrete opportunità di occupazione nel “nostro” territorio con profili professionali richiesti dalle aziende locali. La nostra passione per la sostenibilità (Green Skills) ci consente grazie alle competenze professionali sviluppate di contribuire concretamente alla lotta contro il cambiamento climatico, lavorando su tecnologie pulite e riducendo l'impronta carbonica”.

Un ringraziamento all’azienda Rummo per aver affiancato e sostenuto i docenti nella preparazione al concorso e a tutte le aziende che accolgono gli studenti nel secondo anno di Formazione per le attività di stage e apprendistato.



