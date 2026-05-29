Think, Make, Create: al Liceo Artistico una mostra tra arte e creatività Inaugurazione sabato 30 maggio alle 11

Il Liceo Artistico “Alberti – Virgilio” di Benevento diretto d Silvia Vinciguerra, apre le porte a studenti, famiglie, cittadini e appassionati d’arte per l’inaugurazione della mostra “Think, Make, Create”, un grande evento dedicato alla creatività giovanile e all’espressione artistica contemporanea. L’inaugurazione si terrà sabato 30 maggio 2026 alle ore 11:00 presso il Liceo Artistico in Via Tiengo 1 – Benevento. La mostra sarà visitabile dal 30 maggio al 6 giugno 2026, con apertura al pubblico dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Il percorso espositivo accompagnerà i visitatori in un viaggio fatto di immaginazione, ricerca e sperimentazione attraverso opere di scultura, pittura, disegno dal vero, progetti di architettura, matrici calcografiche, lavori di grafica 2D e 3D, offrendo uno sguardo autentico sul talento e sulla sensibilità artistica degli studenti. Colori, forme, materia e visioni si intrecciano in un’esperienza coinvolgente che celebra l’arte come spazio di crescita, innovazione e libertà espressiva. La mostra rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare i laboratori del Liceo Artistico — pittura, disegno, architettura, calcografia, scultura, grafica 2D e 3D — autentici spazi di formazione, sperimentazione e crescita, nei quali creatività, tecnica e innovazione si incontrano ogni giorno per dare forma alle idee. Questa mostra rappresenta la celebrazione conclusiva di un anno scolastico intenso, dinamico e ricco di esperienze formative che hanno visto il Liceo protagonista sul territorio attraverso concorsi d’arte in collaborazione con istituzioni ed enti locali, convegni dedicati all’arte contemporanea, progetti artistici realizzati con il Comune di Benevento — tra cui le “Shield Card”, la realizzazione di un murales con il Comune di Campoli e la recente esposizione dedicata al mito della Janara nel cuore della città. Una scuola viva, attiva e profondamente legata al territorio, capace di trasformare il talento degli studenti in esperienze concrete di crescita culturale, artistica e professionale. “Think, Make, Create” non è soltanto una mostra, ma un invito a guardare oltre, a lasciarsi ispirare dalle idee e dall’energia creativa delle nuove generazioni. Ad arricchire ulteriormente l’evento inaugurale sarà anche la musica: alle ore 11:00 alcuni studenti del liceo si esibiranno in concerto. Tra loro il gruppo sannita “Il tuo subconscio”, formato da Emma Tresca (basso e voce), Giulio Servodio (chitarra e voce) e Domenico Preziuso (batteria), vincitori, due giorni fa, al RockAFE di Ferrara, storica manifestazione musicale di rilievo nazionale. Arte e musica si incontreranno così in una giornata speciale, pensata per emozionare, sorprendere e valorizzare la creatività in tutte le sue forme.